Bitterfeld/MZ/cze. - Der direkte Weg von der Friedensstraße/B 100 zum Goitzsche Klinikum und zum Friedhof in Bitterfeld ist derzeit versperrt.

Der Grund: Die Midewa hat nach einer Havarie an einer Ringwasserleitung die Fahrbahn an der Kreuzung Friedensstraße/Wittenberger Straße/Am Gelben Wasser aufgegraben. Betroffen ist von der Kreuzung Stadt Wien kommend die Geradeaus- und Linksabbiegerspur. Die Umleitung führt von der Bismarckstraße/B 100 über die Dessauer und die Puschkinstraße zum Klinikum und fortführend über Am Gelben Wasser und Friedensstraße zum Friedhof.

Das hat auch Auswirkungen auf die Buslinien. Wie die Vetter Verkehrsbetriebe mitteilen, entfallen für die Linien Linie 422 und 423 die Haltestellen Friedhof, Vor dem Muldedamm und Bernsteinring. Ersatz sind die Haltestellen Stadt Wien oder Wasserwerk. Für die Linie 432 entfällt die Haltestelle Gelbes Wasser. Ersatz ist hier die Haltestelle Krankenhaus. Dies gelte voraussichtlich bis zum 5. September.

Die Midewa hat am Mittwoch in der Friedensstraße einen Rundriss in der Graugussleitung repariert. Da es sich um eine Ringleitung handelt, war laut einer Sprecherin keine Wasserabschaltung notwendig. Die Reparatur ist beendet. Die Sperrung bleibt bestehen, bis die Schwarzdecke aufgebracht ist. Dies geschieht voraussichtlich nächste Woche.