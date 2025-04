Zum Haus der Vielfalt in Zörbig kommen Heranwachsende aus den verschiedensten Gründen. Susanne Sterzik und ihre Kollegin wissen, warum ihre Arbeit wichtiger denn je ist.

Haus der Vielfalt in Zörbig: Was Heranwachsende bewegt und wie ihnen geholfen wird

Jugendarbeit in Anhalt-Bitterfeld

Susanne Sterzik (l.) und Annett Krüger posieren in Jogginghose, denn gleich geht es zum Yoga – auch das ist pädagogische Arbeit.

Zörbig/MZ. - „Anstieg von Gewaltkriminalität bei tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen“; Hinweise auf ansteigende psychische Belastung bei der Jugend – so liest sich die aktuellste Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes. Was bedeutet das aber konkret für die Arbeit vor Ort? Die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sei wichtiger denn je, sagen die Leiterin vom Haus der Vielfalt in Zörbig, Susanne Sterzik und ihre Kollegin Annett Krüger.