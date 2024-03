Der Osterhase hat es auch in diesem Jahr nicht leicht, alles an den Mann, an die Frau oder an die Kinder zu bringen.

Bitterfeld/MZ. - Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und mit ihnen eine Vielzahl von Veranstaltungen, die vom großen Osterfeuer über Schalmeienmusik bis zum Ostereierrollen reichen. Die MZ gibt einen kleinen Überblick, wo im Altkreis Bitterfeld gefeiert werden kann. Ein Anspruch auf Vollständigkeit soll natürlich nicht erhoben werden. Auch kann es für die Termine keine Gewähr geben.

Bitterfeld-Wolfen

Rund um die Freilichtbühne in der Grünen Lunge wird am Samstag in Bitterfeld gefeiert. Der Förderverein Bitterfelder Innenstadt verspricht ab 16.30 Uhr Spiel, Spaß und Unterhaltung mit Schaustellern sowie Frischem vom Grill, Waffelbäckerei sowie warmen und kalten Getränken. Ab 19 Uhr startet der Lampion- und Fackelumzug mit musikalischer Begleitung. Das große Feuer soll gegen 19.30 Uhr gezündet werden. Für die musikalische Umrahmung ist ein DJ verantwortlich. Ebenfalls am Samstag kommen die Freunde des Bitterfelder Tierheims in der Teichstraße auf ihre Kosten. Zwischen 10 und 13 Uhr steigt das Osterfest mit Flohmarkt, Bastelmöglichkeiten, Speis und Trank.

Der Feuerwehrverein Wolfen ist Gastgeber des großen Osterfeuers in der Fuhneaue. Ab 17 Uhr wird rund um die Freilichtbühne gefeiert. Auch hier ist für das leibliche Wohl und eine angenehme musikalische Umrahmung gesorgt.

In Greppin wurde die Longhorn-City am Reitplatz herausgeputzt. Mit Musik und Tanz, Speis und Trank geht es ab 17 Uhr im Westernflair in die Osternacht.

Am Ostersonntag sind Besucher im Tiergehege in Greppin herzlich willkommen. Ab 10 Uhr gibt es beim Frühschoppen auch jede Menge Leckeres vom Grill. Parallel läuft die große Eiersuche.

Treffsicher und schnell sollte hingegen sein, wer dem Schützenverein Diana einen Besuch abstatten will. Schon am heutigen Donnerstag findet das Osterpokal-Schießen statt. Angelegt wird auf dem Vereinsgelände in der Anhaltstraße ab 16 Uhr.

Muldestausee

Früh gefeiert wird in der Schachtbaude Pannenkoek am Schlaitzer Stauseeufer. Zwischen 18 und 20 Uhr brennt hier am heutigen Donnerstag das Osterfeuer. Ebenfalls heute wird im Gartenlokal in der Schlaitzer Straße in Burgkemnitz und vor der Feuerwehr in Pouch Frohsinn dominieren. In beiden Orten wird gegen 18 Uhr das Osterfeuer angezündet.

Osterfeuer brennen am Samstag auf dem Gelände vor der Feuerwehr in der Schulgasse in Friedersdorf, unter Federführung der Ortsgruppe des Vereins Dübener Heide im Rösaer Park und am Hotel „Gröbern am See“ in Gröbern. Die Flammen werden ab 17 Uhr lodern.

Raguhn-Jeßnitz

Auf Gemeinschaft wird zu Ostern auch in Raguhn-Jeßnitz gesetzt. Dabei darf es durchaus sportlich und informativ werden. Doch zunächst wird es entlang der Mulde feurig. Im Ortsteil Möst brennt am heutigen Gründonnerstag ab 18 Uhr das Osterfeuer. Besinnlich geht es in der Raguhner Stadtkirche zu. Dorthin wird ebenfalls am Donnerstag ab 18 Uhr zum Gründonnerstag-Abendmahl geladen. Am Karfreitag werden in Jeßnitz Schusters Rappen gesattelt. Der Heimatverein lädt zur traditionellen Conradiwanderung in Erinnerung an den in der Muldestadt geborenen Poeten ein. Start ist 14 Uhr am Jeßnitzer Rathaus.

Osterfeuer lodern am Samstag 17.30 Uhr im Ortsteil Thurland und ab 18 Uhr auf dem Vereinsgelände des Kanuclubs Jeßnitz an der Mulde.

Wer Geschick beweisen möchte, kann das am Ostersonntag ab 13.30 Uhr tun. Dann startet an der Kirche in Priorau nach der Osterandacht der Wettbewerb im Ostereierkullern.

Sandersdorf-Brehna

Einen wahrhaft prall gefüllten Veranstaltungskalender gibt es an den Osterfeiertagen in Sandersdorf-Brehna. Den Auftakt machen die Zscherndorfer, die bereits am heutigen Gründonnerstag zum Lampionumzug durch den Ort zusammenkommen. Auf dem Hof der Feuerwehr in der Schulstraße wird gefeiert. Zuvor ziehen die Bewohner des Ortes mit Kind und Kegel und begleitet durch die 1. Schalmeienkapelle Plodda durch den Ort. Gegen 19 Uhr wird das Osterfeuer entzündet.

Ostersamstag herrscht in der Stadt die Qual der Wahl. In Heideloh beginnt bereits punkt 14 Uhr die gemeinsame Ostereiersuche. 17 Uhr soll das Osterfeuer brennen. Zeitig starten auch die Ramsiner Vereine. Deren gemeinsames Osterfest auf dem Dorfplatz beginnt 14 Uhr. Gegen 17 Uhr erlebt das Osterfest der Sandersdorfer Feuerwehr in der Teichstraße seinen ersten Höhepunkt. Das Feuer wird angezündet. Es folgen gemütliche Stunden mit DJ-Musik. Ebenfalls ab 17 Uhr warten die Glebitzscher am Haus der Feuerwehr auf große und kleine Besucher. Letztere dürfen sich auf den Osterhasen freuen. Alle anderen sollten Spaß im Feuerschein haben. Ein Osterfeuer ist vorbereitet. Groß gefeiert wird auch in Brehna. Auf dem Schützenplatz wartet die Ortsfeuerwehr auf Besucher. Start des Osterfeuers ist 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist laut Auskunft der Gastgeber gesorgt. Ein großes Feuer soll es auch in Roitzsch gegeben. Das wird gegen 17 Uhr auf dem Sportplatz des Ortes angezündet.

Zörbig

Auch im westlichen Teil des Altkreises herrscht Feierlaune. Den Auftakt macht am Gründonnerstag der Feuerwehr-Förderverein Cösitz. Gefeiert wird ab 18 Uhr mit großem Feuer, Osterüberraschungen für Kinder und Musik von der örtlichen Schalmeienkapelle. Der traditionelle Fackelumzug setzt sich ab der Gaststätte in Priesdorf in Bewegung.

Am Samstag brennt ab 17 Uhr das Osterfeuer in Stumsdorf. In Göttnitz werden ab 17.30 Uhr am Dorfteich Eier gesucht. Die Schalmeienkapelle spielt. Das Osterfeuer brennt. Musikalisch umrahmt wird auch das Osterfest der Feuerwehr Zörbig. Auf dem Gelände in der Feuerwehrstraße gibt es ab 17 Uhr Musik vom DJ, Speis und Trank sowie ein großes Osterfeuer.