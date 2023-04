Wegen der RTL2-Serie „Hartz und herzlich“ gab es 2017 Zank in Bitterfeld-Wolfen: Jetzt kommt der Sender mit einer Sonderfolgen zurück nach Wolfen-Nord. So denkt man in der Stadt über die „Sozialdokumentation“.

Wolfen/MZ - Die Doku-Sendung „Hartz und herzlich“ des TV-Senders RTL2 hat im Herbst 2017 in Bitterfeld-Wolfen für riesigen Wirbel gesorgt. In drei Folgen des Formats wurde damals das Leben von Hartz-IV-Empfängern in Wolfen-Nord geschildert. Bei vielen Zuschauern in der Region stießen die Sendungen auf heftige Kritik. Jetzt war das TV-Team für eine von drei „Sonderfolgen“ zurück in Wolfen-Nord.