Hartz und Herzlich in Magdeburg: Wer schaut sich die Armuts-Doku auf RTL2 an?

Die Armuts-Doku Hartz und Herzlich läuft seit Jahren in der Primetime bei RTL2. Auch die Folgen aus Magdeburgs Plattenbauten in der Neuen Neustadt stoßen auf breites Interesse. Doch wen konnte die Serie aus dem Norden der Landeshauptstadt zum Einschalten überzeugen?

Bei der Armuts-Doku Hartz und Herzlich blicken Zuschauer auf RTL2 in der Hauptsendezeit in die Wohnungen und Leben der Protagonisten aus der Neuen Neustadt in Magdeburg. Wer schaltet dieses Format ein? Foto:

Magdeburg (vs) - Keine Frage, Hartz und Herzlich ist ein erfolgreiches Format. Seit vielen Jahren flimmern die Folgen der Armuts-Doku, die unter anderem in Rostock, Bitterfeld-Wolfen, Duisburg und Mannheim abgedreht wurden in der absoluten Hauptsendezeit und zum Teil mehrmals täglich über die Bildschirme der Republik. Doch wie viele interessierten sich für die Einblicke in die Wohnzimmer der Magdeburger Protagonisten?