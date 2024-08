In Raguhn wird Altstadtfest gefeiert. Es ist eine Gelegenheit, an die Jahrhundertflut zu erinnern. Auf dem Markt wird musiziert und getanzt. Außerdem gibt es druckfrische Kalender und ein neues Buch zur Geschichte der Muldestadt.

Volksfest in Anhalt-Bitterfeld

Mit dem Altstadtfest in Raguhn erinnert der Inselclub um Chefin Daniela Rothe (r.) an die Flut 2002.

Raguhn/MZ. - Der 14. August 2002 veränderte in Raguhn vieles. Die Mulde trat über die Ufer und überschwemmte weite Teile der Stadt. Raguhn war Opfer des Jahrhunderthochwassers. Daran erinnern die Mitglieder des Inselclubs wieder am ersten Samstag nach dem eigentlichen Datum – diesmal am 17. August – auf dem Raguhner Marktplatz und das mit einer besonderen Zahl.