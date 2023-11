Eine Kolorado-Tanne aus Muldenstein steht jetzt als Weihnachtsbaum auf dem Bitterfelder Marktplatz. Trotz enger Straßen und tonnenschwerer Last lief beim Transport alles rund. Was zum Fest geplant ist.

Muldenstein/Bitterfeld/MZ. - Am Dienstag kurz nach 10 Uhr hatten die Mitarbeiter des Bitterfeld-Wolfener Stadthofs und Kranfahrer Lutz Mettner ein frohe Botschaft zu verkünden: „Es ist geschafft. Die Tanne steht. Jetzt kann Weihnachten kommen.“ Auf dem Bitterfelder Marktplatz hatten sie eine große Kolorado-Tanne in Position gebracht. Geschmückt wird sie zum optischen Highlight in der Vorweihnachtszeit.