Den Crash einer ganzen Branche erlebte Kurt Lausch in seiner Zeit an der Spitze in Wolfen mit. Doch der Fokus lag immer auf dem Nachwuchs, im Labor und bei den Firmen.

Kurt Lausch war fast 25 Jahre in die Geschicke am Technologie- und Gründerzentrum eingebunden. Seine Zeit wertet er als Erfolg.

Wolfen/MZ - Eine eigene Arbeitsstelle suchen ist heute ganz normal, in der DDR war es das weniger. Kurt Lausch, gebürtig aus Heideloh, hatte nach seinem Studium in Dresden genau das gemacht. Er wollte zurück in die Heimat und fand in der Wolfener Filmfabrik einen Platz in der technologischen Forschung.