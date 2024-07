Zu einem Feuer in der Raguhner Straße von Jeßnitz ist am Montagmittag die Feuerwehr ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Große Rauchwolke steht über Jeßnitz: Leerstehende Laube geht am Montag in Flammen auf

Jessnitz/MZ/cze. - Zu einem Feuer in der Raguhner Straße von Jeßnitz ist am Montagmittag die Feuerwehr ausgerückt. Dort war eine leerstehende Gartenlaube in Flammen aufgegangen.

Die Ortswehr von Jeßnitz war kurz nach 13 Uhr als erste am Einsatzort und bekämpfte das Feuer mit einem C-Strahlrohr. Dabei waren auch zwei Kameraden unter Atemschutz im Einsatz, wie der Raguhn-Jeßnitzer Wehrsprecher Michael Meister mitteilt. Die Laube haben bei Ankunft in Vollbrand gestanden. Insgesamt kamen 30 Brandbekämpfer aus Jeßnitz, Retzau, Raguhn und Wolfen zum Einsatz. Nach rund 20 Minuten waren die Flammen gelöscht.

Die Polizei geht von einem Schaden von rund 5.000 Euro aus. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Zur Brandursache teilte die Polizei mit, dass der Einsatzleiter Brandstiftung nicht ausschließen könne. Die Kriminalpolizei ermittelt.