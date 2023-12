Streit um See-Privatisierung Goitzsche-Verkauf soll rückgängig gemacht werden - Breite Mehrheit im Stadtrat Bitterfeld-Wolfen

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat am Montagabend in einer nichtöffentlichen Sondersitzung beschlossen, dass der vor zehn Jahren erfolgte umstrittene Verkauf des Großen Goitzschesees bei Bitterfeld rückabgewickelt werden soll. Was die Gründe sind. Wie es nun weiter geht.