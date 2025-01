Magdeburg/MZ. - Bei der letzten Ziehung, an der der ausgefüllte Lottoschein teilnehmen konnte, ist ein Volltreffer geglückt.

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Mittwochabend bei der Zusatzlotterie Spiel 77 die letzten sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl (2674996) richtig gehabt und damit 77.777 Euro gewonnen. Das hat die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mitgeteilt. Die Wahrscheinlichkeit, so viel Glück zu haben, liegt bei rund 1 zu 1,1 Millionen. „Hier hat das Lottoglück für einen ganz besonderen Start in die Winterferienzeit gesorgt“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Pressemitteilung.

Im vergangenen Jahr waren im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 32 Hochgewinne ab 5.000 Euro geglückt. In diesem Jahr ist dies der erste höhere Gewinn. Der Spieler hatte den Spielschein für Lotto 6 aus 49 mit den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 für mehrere Ziehungen gespielt – anonym, ohne Lotto-Kundenkarte. Investiert wurden 22,90 Euro. Der Gewinn von 77.777 Euro kann in allen 630 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder in der Lottozentrale in Magdeburg angefordert werden.