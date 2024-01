Anwohner-Beschwerden Gläserner Müll vor Containern - Nach Feiertagen ist Altglas-Entsorgung ein Problem in Bitterfeld

„Das sieht ja schrecklich aus“, sagt ein Leser aus Bitterfeld am Telefon zur MZ und meint damit die Unmengen an Flaschen und Gläsern an den Containern. Was die Gründe sind.