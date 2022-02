Gibt es bald Schlittenhunde-Rennen im Wald bei Muldestausee?

Pouch/MZ - In der Gemeinde Muldestausee sorgt ein Beitrag von Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) auf der Internetplattform Instagram für Aufsehen. Er postete am vergangenen Wochenende Video und Fotos von einem Schlittenhunderennen und stellte dazu samt drei grübelnden Smileys die Frage: „Wer würde sich über ein Schlittenhunderennen in unserer Gemeinde Muldestausee freuen?“ Plant der Bürgermeister ein neues Spektakel für die Gemeinde? Rennen also demnächst Schlittenhunde in den Wäldern rund an Muldestausee und Goitzsche um die Wette?

