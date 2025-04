Deutscher Gewerkschaftsbund und viele Partner gestalten am 1. Mai in Wolfen-Nord einen erlebnisreichen Vormittag: Forderungen nach Frieden und Gerechtigkeit in Deutschland.

Auch in diesem Jahr gibt es eine Maifeier in Wolfen.

Wolfen/MZ. - Auch in diesem Jahr findet am 1. Mai vor dem Frauenzentrum in Wolfen-Nord in der Fritz-Weineck-Straße die bereits traditionelle Veranstaltung zum Tag der Arbeit statt. Vielerorts rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften aus diesem Anlass zu Demos und Kundgebungen auf. Unter dem Motto „Mach Dich stark mit uns!“ wollen sie sich für gute Arbeit, eine starke Wirtschaft und soziale Sicherheit einbringen, wie mitgeteilt wird.

Die Kundgebung in Wolfen-Nord, organisiert vom DGB-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld um dessen Chefin Bettina Kutz, wird erneut mit einem Familienfest verbunden. Zahlreiche Partner konnten dafür wieder ins Boot geholt werden. Sie warten mit Ständen und allerhand Angeboten auch für die Jüngsten auf, für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Spielmannszug Stadt Wolfen, von der Trommelgruppe Jeßnitz sowie Livemusik mit Marko Roye.

Die Mairede hält in diesem Jahr der Geschäftsführer der DGB-Region Halle-Dessau, Karsten Priedemann. Er ruft alle Menschen auf, am Tag der Arbeit ihre Stimme für eine gerechte Arbeitswelt zu erheben: „Kommt mit uns auf die Straße und macht euch stark für eine friedliche und gerechte Zukunft in Deutschland, Europa und der Welt! Gemeinsam können wir die Politik zum Handeln bringen und für Investitionen, Verteilungsgerechtigkeit, Tarifbindung, faire Arbeitszeiten, stabile Renten und eine starke Demokratie kämpfen.“ Auch Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) wird an diesem Donnerstagvormittag zum Grußwort erwartet.

Die diesjährige Kundgebung beginnt um 10 Uhr, das Familienfest ist dann bis 13 Uhr geplant.