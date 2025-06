Erneuerbare Energien Megaprojekt bei Bad Lauchstädt: So verwandelt Green Hedge Brachfläche in Energiespeicher

Die Berliner Firma Green Hedge will bei Bad Lauchstädt einen gigantischen Batteriespeicher mit 200 Megawatt Leistung errichten. Das Projekt am Umspannwerk soll die Energiewende vorantreiben – doch was bedeutet das für die Anwohner?