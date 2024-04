Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag in Bitterfeld ein Kunststoffgewächshaus stark beschädigt worden.

Gewächshaus in Bitterfeld zerstört - Polizei spricht von „starker Hitzeeinwirkung“

Bitterfeld/MZ. - Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag in Bitterfeld ein Kunststoffgewächshaus zerstört worden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Das Gewächsthaus hatte auf einem Wohngrundstück in der Albert-Schweitzer-Straße gestanden und wurde zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, „durch starke Hitzeeinwirkung“, so die Polizei, erheblich beschädigt und unbrauchbar gemacht. Die Seitenwände waren stark verformt, mehrere sich im Inneren befindliche Pflanzen und Gartengeräte wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Schadenssumme beläuft sich auf annähernd 500 Euro.