Bauarbeiten an der Kreuzung Herminetor

Bitterfeld/MZ - Ein Mast für die Ampelanlage an der Greppiner Kreuzung Herminetor wird ersetzt. Dieser war bei einem Unfall aus der Bodenplatte gerissen worden. Am Montag wurde nun der alte Beton ausgestemmt, am heutigen Dienstag wird neuer eingebracht.

Ab 27. April soll die gesperrte Fahrspur in Richtung Bitterfeld wieder freigegeben werden. In 14 Tagen wird der neue Mast montiert.