Hausgemachte Gerichte mit einem Fokus auf Gesundes: So sollen Gäste im neuen Restaurant „Jen“ in Bitterfeld verwöhnt werden.

Geschmackliche Rundreise durch Asien - Restaurant „Jen“ eröffnet in der Lindenstraße in Bitterfeld

Gastronomie in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Eine geschmackliche Reise durch viele asiatische Länder – das ist seit Freitag in Bitterfeld möglich. In der Lindenstraße 14 hat das Jen Restaurant „The Finest Asian Kitchen“ eröffnet. Bunte Ballons lockten schon einige Zeit vor der Eröffnung Neugierige an die Restauranttür.