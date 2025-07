Bitterfeld.MZ. - Er kann es selbst kaum glauben, aber es ist wahr: Dr. Peter Lanzer, Ärztlicher Direktor des Goitzsche Klinikums in Bitterfeld, hat seinen 75. Geburtstag gefeiert. Den Ehrentag selbst, der bereits am 4. Juli im Kalender stand, beging er im Kreise seiner Familie. Doch er wollte auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bisschen feiern – und hat sie deshalb jetzt zu einem kleinen Empfang geladen.

An die große Glocke hängen wollte er diesen Geburtstag nicht, wie er sagt. Aber was ihm dabei besonders am Herzen lag, wie er gegenüber der MZ betont: „Ich wollte die Kolleginnen und Kollegen einfach mal rausnehmen aus dem Alltag und wieder in die Kindheit versetzen.“ Das ist ihm mit einer besonderen Idee ganz offensichtlich gelungen: Er hatte sie gebeten, statt Geschenke kleine Geschichten mitzubringen. Kurze Texte, die verlesen werden und alle gemeinsam genießen können – die zum Lachen anregen, zum Nachdenken oder Innehalten.

„Der kleine Prinz“ zu Gast

Und das ist zweifellos gelungen – ebenso wie das Zurückholen in die Kindheit. Denn obendrein hatte das Geburtstagskind auch den Schauspieler David Leubner aus Leipzig eingeladen. Jener brilliert seit Jahren mit dem Programm „Der kleine Prinz“. Viele kennen das eine oder andere Zitat aus der Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry, die voller Weisheiten steckt.

In der geht es um einen Piloten, der mitten in der Wüste eine Panne mit seinem Flugzeug hat. Nur acht Tage bleiben ihm, bis seine Vorräte zur Neige gehen – bis dahin muss er sein Flugzeug reparieren. Da steht plötzlich ein Kind vor ihm und bittet: „Zeichne mir ein Schaf!“

Diese Bitte führt den Piloten und das Publikum auf eine gemeinsame Reise ins Weltall und zurück. Und: Das Kind entpuppt sich als Prinz von einem fernen Planeten. Kurzum: Es geht in dieser Geschichte um Freundschaft, Liebe und Menschlichkeit – vermischt mit Heiterkeit, Zärtlichkeit und Ernst.

Idee stößt auf große Resonanz

Die Idee des Klinik-Chefs stieß auf große Resonanz beim Publikum. „Es war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre“, freut er sich. Und natürlich auch über die vielen herzlichen Glückwünsche und Würdigungen, die ihm von den Gästen überbracht worden sind. Neben den Kolleginnen und Kollegen und anderen Weggefährten wie Prof. Dr. Matthias Girndt, Ärztlicher Leiter des Universitätsklinikums Halle, gehörten dazu auch Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner und Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (beide CDU).

„Ich schätze Herrn Dr. Lanzer nicht nur wegen seiner ärztlichen Expertise“, sagte beispielsweise Schenk, „sondern auch wegen seines Engagements für die Gesundheit der Menschen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen.“ Für all diese Wertschätzung möchte sich der Arzt auch auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bedanken.

Schwerpunkt Kardiologie

Dr. Peter Lanzer ist Ende des vergangenen Jahres zum Ärztlichen Direktor des Goitzsche Klinikums berufen worden und trat damit die Nachfolge an von Dr. Volker Baumgarten, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie und Angiologie. Seit fast 20 Jahren leitet er in Bitterfeld die Klinik für Kardiologie, die auch Kooperationspartner des Mitteldeutschen Herzzentrums ist. Als Ärztlicher Direktor kommt es ihm darauf an, so betont er, das Klinikum weiter mitzugestalten und die ärztliche Versorgung in der Region für die Zukunft zu sichern.