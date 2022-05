Geplanter Neubau des Bitterfelder Bahnhofs: Kein Platz mehr für die Bahnhofsmission?

Der Sozialausschuss schlägt Alarm: Die Bahn plant in Bitterfeld zwar ein modernes Empfangsgebäude, aber die Reisehelfer bekommen keine neue Chance. Oder doch?

Bis Ende 2021 hatte die Wärmestube der Bahnhofsmission in Bitterfeld geöffnet. seitdem gibt es das Angebot nicht mehr.

Bitterfeld/MZ - Stolz präsentierte die Bahn die Pläne für das neue Bahnhofsgebäude in Bitterfeld. Mit viel Glas, recyceltem Aluminium und einer an den hiesigen Bernstein erinnernde Farbgebung soll es den wichtigen Bahn-Knotenpunkt aufwerten. Doch ein gravierendes Manko droht bestehen zu bleiben: Bitterfeld steht weiter ohne Bahnhofsmission da. „In den vorliegenden Plänen sind dafür keine Räume vorgesehen“, sagt Marko Roye, Vorsitzender des Sozialausschusses. Das will das Gremium nicht hinnehmen und schlägt Alarm.