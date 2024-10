„Veraltetes Denken“ „Ich bin die Bürgermeisterin“: Syska kritisiert Festlegung auf männliche Sprachregelung in Sandersdorf-Brehna

Sandersdorf-Brehnas Stadtrat entscheidet sich für das generische Maskulinum in der Hauptsatzung. Bürgermeisterin Steffi Syska übt Kritik an der Entscheidung. Die rein männliche Sprachregelung sei ein Rückschritt in alte Zeiten.