Gegen Mauer gefahren - 74-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und wird schwer verletzt

Der 74-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei und Rettungswagen an einem Unfallort (Symbolbild)

Brehna/MZ - In Brehna hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr ein 74-jähriger Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei berichtet war der Mann auf dem Quetzer Weg in Richtung Zentrum unterwegs.

Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne, kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Der 74-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.