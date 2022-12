Gefahren im Straßenverkehr - Schülerin aus Raguhn-Jeßnitz gewinnt Mal-Wettbewerb

Zwei kleine Künstlerinnen aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind am Montag in Magdeburg für ihr Schaffen ausgezeichnet worden.

Raguhn/Magdeburg/MZ - Zwei kleine Künstlerinnen aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind am Montag in Magdeburg für ihr Schaffen ausgezeichnet worden. Dabei ist die Freude in Raguhn-Jeßnitz besonders groß.