Abschied von Matthias Goßler im Kulturpalast Bitterfeld

Familie, Freunde und Wegbegleiter nehmen in Bitterfeld Abschied von Matthias Goßler. Mit emotionalen Erinnerungen, Bildern und Musik wird der Mensch und Visionär gefeiert. Dabei fließen im dicht gefüllten Großen Saal des Kulturpalastes auch viele Tränen.

Clubatmosphäre mit Pyrotechnik und Technomusik - so begann die Gedenkfeier für Matthias Goßler im Bitterfelder Kulturpalast.

Bitterfeld/MZ - Feuersalven, grellbuntes Neonlicht, Technoklänge: die Gedenkfeier für den am 20. Juni tödlich verunglückten Matthias Goßler sollte so ungewöhnlich werden wie das Leben des Sandersdorfer Eventmanagers und Kulturpalast-Wiederbelebers. Familie, Freunde, Wegbegleiter, Kolleginnen und Kollegen sowie viele Bürger nahmen Samstagvormittag im Kulturpalast Bitterfeld Abschied. Doch schwarze Trauerkleidung war in den dicht gefüllten Reihen des großen Saals tabu. Das Motto leuchtete von der Videowand herab: „Alles ist erlaubt heute: weinen, lachen, singen, klatschen. Lassen wir unseren Gefühlen freien Lauf.“