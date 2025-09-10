Auf dem BiWo-Center-Parkplatz in Bitterfeld gibt es ein neues Fast-Food-Restaurant. Warum nicht nur der Döner einen Ausflug wert sein könnten.

Riesenandrang zur Eröffnung in Bitterfeld - Warum der „Gastfreund“ auf „Original Berliner Döner“ setzt

Das Brüder-Trio Hamza (v.l.), Bayram und Ilhan Yalcinkaya ist stolz auf sein neues Geschäft auf dem Parkplatz des BiWo-Centers in Bitterfeld. Vor allem der "Original Berliner Döner" steht im Mittelpunkt.

Bitterfeld/MZ. - Es mag vielleicht nicht mehr sein als ein Wohncontainer auf dem Parkplatz des BiWo-Centers in Bitterfeld. Doch für Andere ist das Fast-Food-Restaurant „Gastfreund“ eine willkommene Möglichkeit, seine Mittags- oder Shoppingpause bei Döner oder Burger zu verbringen. Und für den Besitzer? Für Bayram Yalcintaya, den die meisten als Bairo kennen, ist sein seit Anfang September gestartetes Geschäft ein Meilenstein in seinem Leben.