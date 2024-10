„Fußball-Fans“ sorgen für Frust in Raguhn: Neue Bänke wurden mit Aufkleber verunstaltet

Neue Bänke wurden auch in der Dessauer Straße aufgestellt.

Raguhn/Jessnitz/MZ. - Passanten in Raguhn können sich über neue Sitzmöglichkeiten freuen: Die Stadtverwaltung von Raguhn-Jeßnitz hat seit vergangenem Freitag mehrere gespendete Bänke aufstellen lassen. Doch die Freude wurde schnell getrübt, denn bereits am Wochenende wurden die neuen Bänke beklebt, was für Ärger und enttäuschte Reaktionen sorgte.