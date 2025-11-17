Nach der Packparty für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im Greppiner Jugendclub werden 225 Geschenkpakete gezählt. Abgaben sind in Steinfurth bei Familie Kohl noch möglich.

Für leuchtende Kinderaugen - Stolze Gesichter nach großer Packparty im Greppiner Jugendclub

Stolz präsentieren die Kinder und vielen Helfer ihre liebevoll verpackten Schuhkartons nach der Aktion am Donnerstag in Greppin.

Greppin/MZ. - Es ist einfach nur fantastisch: 225 liebevoll verpackte Geschenkpakete stehen nach der großen Packparty im Kinder- und Jugendfreizeittreff Greppin am Donnerstagnachmittag zu Buche! Damit wurde der Rekord von 2021, bei dem hier 193 Geschenke zugunsten der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ für die Reise in ferne Länder vorbereitet worden sind, um einiges übertroffen.