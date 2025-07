Bargeld in unterer fünfstelliger Höhe ist bei einem Autohändler in Ramsin entwendet worden.

Fünfstellige Summe bei Autohändler gestohlen - Ließ sich der Täter in der Firma einschließen?

Die Täter schlugen am Wochenende in Ramsin zu.

Ramsin/MZ/WSL. - Bargeld in „unterer fünfstelliger Höhe“ ist am Wochenende bei einem Autohändler im Baumschulenweg in Ramsin gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilte, seien der oder die Kriminellen „auf bislang unbekannte Art“ in die Räume der Firma eingedrungen, und hätten „offenbar zielgerichtet in einem Büro“ nach Beute gesucht. Dabei hätten der oder die Kriminellen dann das Geld gestohlen. „Spuren gewaltsamen Eindringens“ habe die Kripo nicht gefunden, wie die Tat abgelaufen sei, ist unklar.

„Es muss jemand gewusst haben“, sagte der Inhaber auf MZ-Nachfrage. In der Kriminalistik werden solche Taten „Einschließdiebstahl“ genannt, wobei sich die Täter absichtlich im Gebäude einschließen lassen, um dann den Diebstahl zu begehen.