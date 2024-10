Beim Eurojackpot wurden am Dienstagabend gleich drei höhere Gewinne in Sachsen-Anhalt erzielt. Ein Novum.

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Beim Eurojackpot wurden am Dienstagabend gleich drei höhere Gewinne in Sachsen-Anhalt erzielt. Das hat die Lotto Toto GmbH des Landes mitgeteilt.

Sieben Lottospieler hatten am Dienstag beim Eurojackpot die fünf Gewinnzahlen richtig

In allen 19 europäischen Ländern, in denen Eurojackpot gespielt wird, hatten insgesamt sieben Lottospieler die 5 aus 50 Gewinnzahlen (17, 37, 42, 45 und 50) richtig getippt und nur die 2 aus 12 Eurozahlen falsch. Die Gewinne von 137.556 Euro gingen in Sachsen-Anhalt in den Landkreis Stendal, nach Magdeburg und in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der dortige Spieler hatte für die Ziehung am Dienstagabend zwei Eurojackpot-Tipps online abgegeben und zwar über die Lotto 24 AG. Sein Spieleinsatz hatte bei gerade einmal vier Euro (zuzüglich Bearbeitungsgebühr) gelegen. Der Spieler wurde bereits per E-Mail über seinen Gewinn informiert.

„Drei Hochgewinne auf einmal bei einer Eurojackpot-Ziehung gab es hierzulande noch nie“, sagte Sachsen-Anhalts Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Eurojackpot vergoldet den Start in die Herbstferienzeit - unabhängig vom Wetter.“

Eurojackpot gibt es seit März 2012: Die Ziehung der Gewinnzahlen erfolgt in Finnland

Eurojackpot ist die europäische Millionenlotterie von Lotto, an der Lottospieler in 19 europäischen Ländern teilnehmen können. Die Lotterie gibt es seit März 2012. Es werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 12 Eurozahlen angekreuzt. Ein Tipp Eurojackpot kostet zwei Euro. Die Ziehungen der Eurojackpot-Gewinnzahlen erfolgen dienstags und freitags gegen 20 Uhr in Finnlands Hauptstadt Helsinki.