Neubau und Umzug der Raguhner Kita „Sonnenzauber“ sind abgeschlossen. Zum Tag der offenen Tür am 1. Juni können sich Interessierte ein eigenes Bild machen – die MZ war bereits da.

Fünf Millionen Euro investiert - Neubau der Kita „Sonnenzauber“ in Raguhn ist abgeschlossen

Moderste Kita in Anhalt-Bitterfeld

Raguhn/MZ. - Es wird kurz laut im Gruppenraum, als Hausmeister Matthias Klugmann den Gitarrenhalter an der Wand anbringt. Wenige Handgriffe später kann das Instrument seinen Platz finden – eines der unzähligen Objekte, das Kinder und Erzieher in den kommenden Jahren sicherlich bei schönen Stunden in der neuen Raguhner Kita unterstützen wird.