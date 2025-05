Fünf Fischadlerküken sind geschlüpft und vor den Bildschirmen herrschte bei dem Schauspiel ein regelrechtes Gedränge. Was in den nächsten Wochen auf die Eltern zukommt.

Screenshot: Haus am See Schlaitz

Schlaitz/Bitterfeld/MZ. - Im Haus am See Schlaitz und bei der BUND-Stiftung Goitzschewildnis ist die Freude groß: Wie die Kameras in den Kinderstuben zeigen, sind kleine Fischadlerküken geschlüpft. Dreimal gibt es Nachwuchs in der Heide, zweimal in der Goitzsche.