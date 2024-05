Spektakel in Wolfen

Das Sommerfest soll wie im vergangenen Jahr Urlaubsfeeling und gute Laune bei den Gästen in der Fuhneaue verbreiten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Im vergangenen Jahr wurde das traditionsreiche Vereins- und Familienfest als Wolfener Sommerfest neu erfunden. „Die Änderungen sind bei den Besuchern sehr gut angekommen. Deshalb gehen wir diesen Weg zusammen mit dem Ortschaftsrat und den Vereinen weiter“, sagt Anja Topat-Geschke von der Stadt. Und so wird sich die Fuhneaue am Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni, erneut in eine sommerliche Festzone verwandeln, die vor allem für Familien vieles bereit hält, aber auch abends ausgelassene Partystimmung bieten wird.