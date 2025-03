Der zentrale Frühjahrsputz ist das Finale der Bitterfeld-Wolfener Umwelttage. Während sich in den größten Ortsteilen eher wenig tut, wird an anderer Stelle richtig angepackt.

Rödgen/Thalheim/MZ. - Laub wird geharkt, trockenes Gestrüpp beseitigt. Blumen kommen in die Pflanzkübel. Und immer wieder wird Müll eingesammelt. Im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Rödgen sind es mitten im Dorf an einem der Teiche etliche Verpackungen, in denen einst Lebensmittel waren. Anderenorts sind es wie in Thalheim Scherben von Glasflaschen, Pizza-Verpackungen.