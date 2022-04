Frühjahrsputz am Wochenende: Zörbigs Orte machen sich osterschön

Zörbig/MZ - Den Besen schwingen, um für Ostern vorbereitet zu sein: Das geht nicht nur auf dem eigenen Grundstück, sondern auch in den Ortsteilen der Stadt Zörbig. An diesem Samstag finden ab 9 Uhr Frühjahrsputzaktionen statt. „Engagieren wir uns alle gemeinsam für ein ordentliches Ortsbild zum Osterfest sowie für sich anschließende Veranstaltungen und empfangen somit den nahenden Frühling“, heißt es in der Ankündigung auf der Stadt-Webseite.

In Göttnitz treffen sich Putzfreudige am Vereinshaus, am Teich sowie im Ortsteil Löbersdorf am Spielplatz und am Friedhof. Die Löberitzer werden sich an der Ortsfeuerwehr treffen, um dann im Park aufzuräumen und ihn österlich zu schmücken. Auch Langschläfer sind ausdrücklich willkommen. In Stumsdorf beginnt die Putzaktion um 9 Uhr am Friedhof, in Quetzdölsdorf treffen sich die Freiwilligen in der Dorfmitte.

Zwei Aktionen finden auch in Zörbig statt: Die Ortsfeuerwehr trifft sich am Feuerwehrgerätehaus, außerdem sind Anwohner der Lindenstraße aufgerufen, ihren Gehweg in Ordnung zu bringen. Auch am 9. und 23. April - in der Woche vor und nach Ostern - sind Putzaktionen in verschiedenen Ortsteilen geplant.