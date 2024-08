Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bitterfeld sind am Sonntag vier Personen verletzt worden.

Frontalzusammenstoß in der Halleschen Straße: Vier Verletzte bei einem Unfall in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bitterfeld sind vier Personen verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 42-Jähriger am Sonntag gegen 17 Uhr mit einem Seat auf der Halleschen Straße in Richtung Brehna gefahren. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Renault einer 39-Jährigen, die im Gegenverkehr Richtung Innenstadt unterwegs war.

Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Schadensumfang am Renault beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Sowohl die Fahrerin des Renault als auch die drei männlichen Mitfahrer im Alter von acht, 13 und 47 Jahren trugen leichte Verletzungen davon. Sie wurden ambulant im Klinikum behandelt.