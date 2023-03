Bitterfeld/MZ - Das Klinikum in Bitterfeld hat ein Facelift bekommen. Nicht nur, dass der zum Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gehörenden Einrichtung ein neuer Name gegeben wurde. Das Goitzsche Klinikum sieht sich zudem als Hafen der Gesundheit und will damit signalisieren, erste Adresse für die medizinische Versorgung in der Goitzsche-Region zu sein.

Der Markenauftritt mit neuem Logo und neuem Namen ist auch am Torhaus des Klinikums in der Bitterfelder Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße deutlich sichtbar. Nachdem das markante Gebäude zunächst mit einem neuen Anstrich versehen worden war und Kunstmalerin Anke Schön-Erhart aus Holzweißig die typischen Farbringe aufgebracht hatte, wurden nun auch Logo und Leuchtbuchstaben erneuert.

Der Äskulapstab hat ausgedient. An seine Stelle sind klare Formen getreten. Die Idee der großflächigen Fassadengestaltung: Patienten und Besucher sollen von der Optik angezogen werden und das Goitzsche Klinikum als das Zentrum der Medizin in Bitterfeld und Wolfen erkennen.