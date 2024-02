Offizielle Übergabe Freude über Verstärkung für die Freiwillige Feuerwehr - Großzöberitz erhält hochmodernes LF10

Mit Freude und Stolz wurde am Mittwoch in Großzöberitz das neue Löschgruppenfahrzeug 10 der Ortsfeuerwehr offiziell in Empfang genommen. Das Interesse war riesig.