Freude über 2.000 Euro - Bitterfelder Schüler formen HELA-Schriftzug auf dem Schulhof

Bitterfeld/MZ - Große Freude herrscht an der Sekundarschule „Helene Lange“ in Bitterfeld. Beim Projekt „Held für die Welt“ erreichte die Einrichtung im bundesweiten Schulranking den zweiten Platz. Bei dieser Deutschen Meisterschaft im Sponsorenlauf des Vereins Kinderhilfe global erliefen die Schüler 4.436,82 Kilometer.

Zwar kamen nur knapp 200 Euro an Spendengeldern für Kinder in Not zusammen. Dafür darf sich die Helene-Lange-Schule über 2.000 Euro Preisgeld freuen. Bei dessen Übergabe am Freitag formten die Schüler auf dem Schulhof den HELA-Schriftzug der Schule. Das Bild davon soll für die Gestaltung der neuen Schul-T-Shirts genutzt werden.