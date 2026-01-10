Abriss für mehr Freiraum Freizeitoase statt Industriebrache - Raguhn baut am neuen Innenstadtzentrum
Raguhn arbeitet weiter am neuen Zentrum der Stadt. Gebäude der alten Pera-/Esra-Werke sind abgerissen. Wie es weitergehen soll.
10.01.2026, 14:00
Raguhn/MZ. - Ein neues Innenstadtzentrum soll Raguhn prägen. Das ist beschlossene Sache. Dafür stehen der Kommune aus Strukturmitteln zum Kohleausstieg zwei Millionen Euro zur Verfügung. Selbst steuert die Stadt 100.000 Euro für die Umgestaltung der Industriebrache der ehemaligen Pera/Esra-Werke zur Verfügung. Jetzt ist ein erster Meilenstein geschafft.