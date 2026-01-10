Raguhn arbeitet weiter am neuen Zentrum der Stadt. Gebäude der alten Pera-/Esra-Werke sind abgerissen. Wie es weitergehen soll.

Freizeitoase statt Industriebrache - Raguhn baut am neuen Innenstadtzentrum

In Raguhn wird das Umfeld der Begegnungsstätte zum neuen Stadtzentrum umgestaltet. Der Abriss alter Gebäude ist abgeschlossen.

Raguhn/MZ. - Ein neues Innenstadtzentrum soll Raguhn prägen. Das ist beschlossene Sache. Dafür stehen der Kommune aus Strukturmitteln zum Kohleausstieg zwei Millionen Euro zur Verfügung. Selbst steuert die Stadt 100.000 Euro für die Umgestaltung der Industriebrache der ehemaligen Pera/Esra-Werke zur Verfügung. Jetzt ist ein erster Meilenstein geschafft.