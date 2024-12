Bitterfeld-Wolfener Stadtrat will Situation beim Parken und Halten entschärfen. Entscheiden kann aber offenbar nur der Landkreis.

Freie Fahrt statt Knöllchen: Parkscheine sollen Unternehmern in Bitterfeld-Wolfen helfen

Parkplatzsuche in der Stadt

Gewerbetreibende laufen in Bitterfeld-Wolfen oft Gefahr, ein Knöllchen zu bekommen. Das soll sich ändern.

Wolfen/MZ/uro. - Gewerbetreibende sind unterwegs in Bitterfeld-Wolfen. Sie müssen liefern, Kunden versorgen. Und sie müssen das oft genug auch an Stellen tun, an denen für Kraftfahrzeuge das Halten oder Parken streng genommen untersagt ist. Deshalb laufen Lieferanten, Postboten oder auch Pflegedienstmitarbeiter Gefahr, Knöllchen zu kassieren. Das soll sich jetzt ändern.