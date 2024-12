Die Baumaßnahme zwischen Burgkemnitz, Blauer See und Alter Poststraße kostet mehr als eine Million Euro.

Freie Fahrt auf neuer Piste in Muldestausee: Rad- und Gehweg wird mit Kohlemilliarden finanziert

Burgkemnitz/MZ. - Der Kohle-Dampf-Licht-Seen-Radweg ist um ein Teilstück gewachsen. Wie Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) mitteilt, kann die Piste zwischen Burgkemnitz, Blauer See und Alte Poststraße befahren werden. Wenngleich noch Restarbeiten zu erledigen sind. Die Rede ist vom Anbringen der Verkehrsbeschilderung für den eigentlichen Geh- und Radweg. Doch: „Die schweren Baumaschinen rücken ab“, so Giebler, der die neue Piste durchaus als Meilenstein in der Gemeinde bezeichnet.