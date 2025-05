Petersroda/MZ/UR. - Einen Unfall mit einer schwerverletzten Person hat es am Montagnachmittag auf der B 184 zwischen Petersroda und dem Delitzscher Ortsteil Rödgen auf Höhe der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Sachsen gegeben.

Wie die zuständige Polizeiinspektion Leipzig auf MZ-Nachfrage erklärte, war eine 74-jährige Frau mit einem Ford aus Richtung Bitterfeld in Richtung Delitzsch unterwegs. In einer langgezogenen Kurve kam die ältere Dame nach links von der Straße ab und fuhr mit ihrem Auto gegen einen Baum. Während der Rettungsmaßnahmen musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Neben Rettungswagen wurde auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort beordert. Die verunfallte Frau wurde aus dem Auto geborgen, erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach Polizeiangaben auch am Dienstag nach stationär versorgt werden musste.

Der Unfall-Pkw war nach dem Frontalzusammenprall mit einem Baum nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei in Sachsen davon aus, dass es bei der Ford-Fahrerin gesundheitliche Beeinträchtigungen vorlagen. Inwieweit diese das Fahren eines Autos im Vorfeld eigentlich ausgeschlossen haben, wird untersucht. Die Polizei bestätigte mittlerweile Ermittlungen wegen einer möglicherweise vorliegenden Gefährdung des Straßenverkehrs.