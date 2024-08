Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Nicht nur im Straßenverkehr gilt die goldene Regel „Augen auf“, sondern auch beim Autokauf: Dass dieser ebenfalls Risiken birgt, musste nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in den vergangenen Tagen eine Frau aus Anhalt-Bitterfeld erfahren.

Die 33-jährige Frau war am Sonntag, 25. August, auf einer Onlineplattform auf ein zum Verkauf stehendes Auto gestoßen. Nach einer Verständigung über den Kauf überwies sie die vereinbarte Anzahlung in Höhe von etwa 500 Euro an den Verkäufer. Direkt danach brach allerdings der Kontakt ab. Alle Versuche der Frau, den Mann zu erreichen, scheiterten.

Durch eigene Recherchen wurde bekannt, dass der Mann weder für den in der Anzeige angegebenen Autohandel arbeitet, noch dass dieser das betreffende Fahrzeug im Verkaufsbestand hat.

Die Interessentin erstattete am Mittwoch, 28. August, Strafanzeige. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang noch einmal zur Vorsicht, wenn in einer Anzeige um Vorkasse bzw. um eine Anzahlung gebeten wird, ohne dass die Möglichkeit besteht, das Fahrzeug oder die dazugehörigen Dokumente vorher zu prüfen oder in Augenschein zu nehmen.