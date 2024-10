Die Gelsenwasser-Stiftung fördert im Rahmen ihres Projekts „von klein auf“ zwei Vorhaben in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Die Gelsenwasser-Stiftung fördert im Rahmen ihres Projekts „von klein auf“ zwei Vorhaben in Bitterfeld. Die Schule an der Kastanie erhält 2.500 Euro für das Projekt „Bewegte Pause, bewegter Hort“, das durch zusätzliche Bewegungsangebote mehr körperliche Aktivität in den Schulalltag bringen soll.