Folgenreicher Auffahrunfall bei Spören - Ford-Fahrer sieht Radfahrer zu spät

Spören/MZ - Zu einem folgenreichen Unfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 2061 aus Spören in Richtung Rieda gekommen. Dort war ein 24-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit einem Ford unterwegs und bemerkte einen vor ihm in gleicher Richtung fahrenden 47 Jahre alten Fahrradfahrer. Allerdings zu spät. Trotz eines Abbrems- und Ausweichversuchs des Ford-Fahrers kam es zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge der 47-Jährige vom Rad stürzte. Verletzungen trug er nicht davon.

Eine dahinterfahrende 19-jährige VW-Fahrerin bemerkte den Unfall zu spät und fuhr noch auf den Ford auf. Beide Autos waren dann nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 12.000 Euro. Aufgrund eines vor Ort erlittenen Schocks wurde die 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt.