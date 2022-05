Flüssiges Biogas soll bald aus Zörbig kommen: Verbio setzt Projekt mit Schweizer Firma um

Zörbig/MZ - An die Zapfsäule fahren und flüssiges Biogas aus natürlichen Rohstoffen tanken: Was wie Zukunftsmusik klingt, ist am Zörbiger Verbio-Standort bereits Realität. Und soll im Rahmen eines 300 Millionen Euro schweren Investitionspakets noch erweitert werden. Ende 2023 soll in Zörbig eine Gasreinigungsanlage in Betrieb genommen werden. Darin wird Biomethan verflüssigt - das entstandene Produkt, sogenanntes BioLNG, kann dann von Lkw mit LNG-Antrieb getankt werden. Gebaut wird diese Anlage durch die Schweizer Firma Hitachi Zosen Inova.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<