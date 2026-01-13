Nach der Weihnachtszeit lässt der Elan der Blutspender traditionell nach. Eine Herausforderung, der sich das Rot-Kreuz-Spende-Team zu Jahresbeginn auch in Brehna stellen musste.

Flaute bei der Blutspende - So steht es beim DRK im Altkreis Bitterfeld

Logistiker und Feuerwehrmann David Bartlitz ist bereits zum 18. Mal als Spender am Start.

Brehna/MZ. - Sportler links, Spender rechts – die Regeln in der Turnhalle des Brehnaer Sport- und Kulturzentrums sind an diesem Nachmittag einfach. Einfacher jedenfalls, als die Aufgabe, die sich Mario Schmidt und sein Team gestellt haben: „40 Blutspenden in dreieinhalb Stunden.“