weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Aktion gegen Engpass bei der Blutspende: Flaute bei der Blutspende - So steht es beim DRK im Altkreis Bitterfeld

Aktion gegen Engpass bei der Blutspende Flaute bei der Blutspende - So steht es beim DRK im Altkreis Bitterfeld

Nach der Weihnachtszeit lässt der Elan der Blutspender traditionell nach. Eine Herausforderung, der sich das Rot-Kreuz-Spende-Team zu Jahresbeginn auch in Brehna stellen musste.

Von Jan Wätzold 13.01.2026, 11:30
Logistiker und Feuerwehrmann David Bartlitz ist bereits zum 18. Mal als Spender am Start.
Logistiker und Feuerwehrmann David Bartlitz ist bereits zum 18. Mal als Spender am Start. (Foto: Jan Wätzold)

Brehna/MZ. - Sportler links, Spender rechts – die Regeln in der Turnhalle des Brehnaer Sport- und Kulturzentrums sind an diesem Nachmittag einfach. Einfacher jedenfalls, als die Aufgabe, die sich Mario Schmidt und sein Team gestellt haben: „40 Blutspenden in dreieinhalb Stunden.“