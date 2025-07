Um 3.02 Uhr war für die Bitterfelder Feuerwehr die Nacht beendet. Es brannte in einem Garagenkomplex.

Flammen schlagen aus Garage in Bitterfeld - Feuerwehr ist mitten in der Nacht gefordert

Einsatz in der Freiherr-vom-Stein-Straße

Bitterfeld/MZ. - Zu einem Garagenbrand in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bitterfeld ist die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen ausgerückt.