Flammen nach technischem Defekt: Wolfener Restaurant San Lorenzo bis auf Weiteres geschlossen

Wolfen/MZ/MM - Als am Sonntag in der Mittagszeit die Alarmglocken schrillten, kamen bei Wissam Zeine Eddine schlimme Gedanken auf. Der Geschäftsführer des Restaurants San Lorenzo im Wolfener Rathausinnenhof hatte schon einmal mit der Feuerwehr zu tun. Und das nicht im Guten. 2014 war das Restaurant an der Damaschkestraße ein Raub der Flammen geworden.

„So schlimm ist es diesmal Gott sei dank nicht“, sagt er. Dennoch müsse er das Restaurant erst einmal geschlossen halten und auf alle Fälle reinigen. Wie lange, könne er noch nicht sagen. Als Grund nennt der Chef einen technischen Defekt in der Küche, der zu dem Brand geführt habe. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, so dass kein größerer Schaden entstanden sei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. „Sobald alles wieder klar Schiff ist, werden wir natürlich öffnen“, sagt der Chef.