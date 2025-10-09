Raguhn/MZ/URO. - In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch war die Muldestadt Raguhn von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Darüber hat der Raguhn-Jeßnitzer Bürgermeister Hannes Loth (AfD) berichtet. Nach seinen Informationen sei der Strom gegen 1.08 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ausgefallen. Betroffen von der Havarie wären demnach 505 Stromkunden gewesen. Wieviele Personen oder Gewerbebetriebe von der großflächigen Versorgungsunterbrechung betroffen waren, ist nicht bekannt. Die Zahl dürfte allerdings in Summe deutlich höher gewesen sein.

Fest steht, dass über Stunden in Raguhn kein Strom geflossen ist. Rathauschef Hannes Loth berichtet davon, dass gegen 8.25 Uhr offiziell das Ende der Störung vermeldet worden ist. Teile der Muldestadt wurden nach MZ-Informationen aber bereits deutlich früher wieder versorgt.